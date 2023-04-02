Громкий звук напугал жителей Ростова и соседних городов

Сообщения появились в городских пабликах Ростова и других городов области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ростова и других городов области напугал громкий звук 1 апреля. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях.

В местных пабликах появилось несколько видео с камер наблюдения. На кадрах запечатлен резкий грохот. По словам пользователей соцсетей, его было слышно около 21 часа. Об этом рассказали жители нескольких районов Ростова, а также Шахт и Новочеркасска.

— Грохнуло так, что сирены сработали, — написала ростовчанка.

— Слышала в Каменоломнях. Аж стекла задребезжали, — пожаловалась жительница поселка в Шахтах.

Официальной информации о каких-либо происшествиях не поступало.