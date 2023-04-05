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НовостиОбщество5 апреля 2023 17:18

Обыски прошли еще у нескольких судей в Ростове-на-Дону

Официальной информации об оперативных мероприятиях не поступало
Михаил СТРИЖЕВ
Официальной информации об обысках не поступало.

Официальной информации об обысках не поступало.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Обыски прошли еще у нескольких ростовских судей. Об этом сообщает 161.ru. Информацию об этом подтверждает источник «КП-Ростов-на-Дону».

По данным издания, оперативные мероприятия провели у девяти судей. По предварительной информации, оперативные мероприятия могут продлиться в течение месяца.

Официальная информация о ситуации пока не поступала.

Напомним, 3 июня появились сообщения об обысках и задержании председателя Ростовского областного суда. В облсуде сообщили, что не располагают сведениями.

— Ростовский областной суд не располагает сведениями об избрании какой-либо меры пресечения в отношении председателя суда и заместителя председателя суда. Также как и не располагает сведениями о возбуждении уголовных дел, — прокомментировали в ведомстве.