Обыски прошли еще у нескольких судей в Ростове-на-Дону

Официальной информации об обысках не поступало. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обыски прошли еще у нескольких ростовских судей. Об этом сообщает 161.ru. Информацию об этом подтверждает источник «КП-Ростов-на-Дону».

По данным издания, оперативные мероприятия провели у девяти судей. По предварительной информации, оперативные мероприятия могут продлиться в течение месяца.

Официальная информация о ситуации пока не поступала.

Напомним, 3 июня появились сообщения об обысках и задержании председателя Ростовского областного суда. В облсуде сообщили, что не располагают сведениями.

— Ростовский областной суд не располагает сведениями об избрании какой-либо меры пресечения в отношении председателя суда и заместителя председателя суда. Также как и не располагает сведениями о возбуждении уголовных дел, — прокомментировали в ведомстве.