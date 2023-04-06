В Ростове журналист Республики Сербская рассказал, как семь дней провел на Донбассе

Даниэль Симич объездил Донбасс в качестве военного корреспондента Радио и телевидения Республики Сербская. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

За семь дней своего путешествия по Донбассу председатель Союза журналистов Республики Сербская Даниэль Симич успел побывать в таких городах как Мелитополь, Донецк, Бердянск, Горловка и Мариуполь. Он объездил освобожденные территории в качестве военного корреспондента. О своей поездке и об отношении сербов к русским журналист рассказал донским коллегам во время визита в Ростов-на-Дону.

Свое пребывание на Донбассе Симич объяснил желанием встретиться с сербскими добровольцами, которые присоединились к российским бойцам, а также стремлением донести правду о происходящем до населения его страны.

- 98% населения моей страны поддерживает Россию, - озвучил он.

По мнению военкора, все, что делалось западными странами с сербами в 90-е годы, было всего лишь подготовкой к тому, что сейчас происходит с русскими на Украине и в Беларуси. В связи с чем сербский военкор посоветовал не совершать тех же информационных ошибок, которые были сделаны его народом в 90-х годах.

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