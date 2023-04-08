Как в Ростове отметят День Победы, рассказали власти города

В Ростове в честь Дня Победы проведут 400 праздничных мероприятий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону планируют масштабно отметить 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Как написал в своем телеграм-канаде глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, с 1 апреля по 30 мая в городе состоится около 400 тематических мероприятий.

А в первую неделю мая, с первое по восьмое число, в Ростове пройдет «Праздники улиц Героев» – концертные программы на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны.

Также концертные группы выступят у домов, в которых живут ветераны войны.

А в День Победы, 9 мая, горожане смогут увидеть традиционный трамвайный маршрут «Великий путь Победы».

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