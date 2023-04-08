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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 14:49

В Ростове с рельсов сошел трамвай

Пострадавших нет
РЕПИНА Елена
В донской столице трамвай сошел с рельсов

В донской столице трамвай сошел с рельсов

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ростове-на-Дону в субботу днем, восьмого апреля, произошла авария с участием общественного транспорта, сообщили в социальных сетях очевидцы.

По данным подписчиков городского паблика, с рельсов сошел трамвай.

- Это произошло на улице Осипенко, - отметил ростовчанин.

По его словам, аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия. Во время ЧП никто не пострадал.

Ранее в донской столице трамвай врезался в стену жилого дома.

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