В Ростове с рельсов сошел трамвай

В донской столице трамвай сошел с рельсов
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Ростове-на-Дону в субботу днем, восьмого апреля, произошла авария с участием общественного транспорта, сообщили в социальных сетях очевидцы.
По данным подписчиков городского паблика, с рельсов сошел трамвай.
- Это произошло на улице Осипенко, - отметил ростовчанин.
По его словам, аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия. Во время ЧП никто не пострадал.
Ранее в донской столице трамвай врезался в стену жилого дома.
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