В Ростове с рельсов сошел трамвай

В донской столице трамвай сошел с рельсов Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ростове-на-Дону в субботу днем, восьмого апреля, произошла авария с участием общественного транспорта, сообщили в социальных сетях очевидцы.

По данным подписчиков городского паблика, с рельсов сошел трамвай.

- Это произошло на улице Осипенко, - отметил ростовчанин.

По его словам, аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия. Во время ЧП никто не пострадал.

Ранее в донской столице трамвай врезался в стену жилого дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Урбанисты нарисовали схему маршрута первой линии скоростного трамвая в Ростове

Он будет ездить из центра города до Левенцовки (подробнее)