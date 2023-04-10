На территории старого аэропорта могут появиться здания высотой 35 этажей

В микрорайонах смогут проживать 47 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области утвердили документацию по планировке территории старого аэропорта. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Согда документу, здесь могут построить три микрорайона площадью 1,5 млн кв. м. 55,6 тыс. кв. м собираются выделить на жилую застройку в квартале. Этажность зданий может достигать 35. В новых микрорайонах смогут проживать 47 тысяч человек.

Возведут и социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты. Здесь появятся филармония, кукольный театр, три храма, выставочный зал.

В постановлении также говорится, работы могут начаться уже во второй половине 2023 года.