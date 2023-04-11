Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Ростове-на-Дону: когда начнутся и где посмотреть

Из-за репетиций перекрываются участки дорог, и автомобилистов отправляют в объезд. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Ростове-на-Дону уже интересует жителей донской столицы. Обычно в начале апреля уже известно, когда и где можно наблюдать подготовку к праздничному шествию.

Напомним, в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что всего в мае в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в донской столице пройдет около 400 мероприятий. В своем сообщении сити-менеджер не исключил проведение в Ростове-на-Дону Парада Победы и шествия Бессмертного полка.

Как «КП — Ростов-на-Дону» стало известно из собственного источника, локально участники Парада участвуют в репетициях. О назначении генеральных репетиций, которые обычно проходят в 3-5 мая ночью и 7 мая в первой половине дня, еще неизвестно.

Традиционно во время репетиций проезд перекрывают на Театральной площади и Театральном проспекте от улицы Максима Горького до Социалистической, в района улиц Максима Горького и Ченцова от Крепостного переулка до улицы Каяни. Шествие бывает видно на Большой Садовой улице от Театральной площади до Ворошиловского проспекта. А во время движения механизированной колонны ограничения движения обычно действуют на проспекте Шолохова, площади Карла Маркса, улице Большой Садовой, проспектах Ворошиловском, Кировском, Театральном, улицах Красноармейской, Ченцова и 20-й Линии.

Мы будем держать вас в курсе событий и уточним расписание репетиций Парада Победы, когда оно станет известно.

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