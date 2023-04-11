Массовые обыски и задержания прошли в полиции Ростова-на-Дону

Обыски проводили московские силовики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обыски и задержания прошли в полиции Ростова-на-Дону. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, мероприятия проводили московские силовики из управления собственной безопасности МВД. По их итогам было возбуждено 15 дел по статьям УК РФ 210 «Организация преступного сообщества» и 290 УК РФ «Получение взятки».

Подробности дел пока не сообщаются. Известно лишь, что первые эпизоды датируются 2015 годом, а общий ущерб оценивается в 25 миллионов рублей.

Напомним, ранее обыски прошли у председателя Ростовского областного суда и председателя регионального совета судей. В отношении них было возбуждено дело, подробности которого позже не сообщались. Официальной информации о деле не поступало.