Авторы иммерсивного маркетинга из Ростова приглашены каналом ТНТ для совместной работы над новым проектом

Фото: Юлия Квитка

На минувшей неделе в Ростове-на-Дону прошла презентации книги по иммерсивному маркетингу на площадке пространства «Точка Кипения» в РГЭУ (РИНХ). Авторами практического пособия для маркетологов выступили всем известные в профессиональной среде специалисты по нестандартному продвижению - Тимур Захарченко и Вадим Шевченко.

Ростовские писатели успешно реализовывают свою методику иммерсивного маркетинга при работе, как с российскими компаниями, так и с бизнесом Европы и стран СНГ. Но, впервые представить свою книгу широкой публике решили именно в родном городе. Авторы собрали самые интересные кейсы из собственного опыта, описав их подробно и с юмором.

Отметим, что учитывая нестандартный креатив Тимура и Вадима, без неожиданностей не обошлось. На презентации присутствовал рецензент книги из Москвы, который официально предложил ребятам поработать над совместной подготовкой нового проекта федерального канала ТНТ.

Фото: Юлия Квитка

Издание стало очередным проектом команды Sales Machine, идейными вдохновителями которой и являются Тимур Захарченко, Артем Панченко, Алексей Захарченко, Вадим Шевченко и Базиль Файт. За свои нестандартные проекты креаторы уже получили восемь профессиональных наград федерального и европейского уровня. Один из проектов жители города наверняка встречали в виде рекламных щитов. Это кейс «Три билборда на границе Батайска. Штат Ростов», получивший престижную награду в 2018 году в Лондоне.

Как видим, рекламщики всегда подчеркивают, что они родом из Ростова-на-Дону. Оказываясь в родном городе, они читают серии бесплатных лекций для студентов ростовских вузов. А лучших студентов берут для прохождения практики в свои проекты.