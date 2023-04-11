Зачем Ростову тополя, рассказала дендролог

У здоровых людей тополя аллергию не вызывают. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На пересечении проспекта Буденновского и Целиноградской улицы в Ростове в апреле спилили тополя. Фотографиями оставшихся стволов поделились очевидцы. Не исключено, что они были аварийные. А вот вырубать тополя из-за пуха, как предположили Интернет-пользователи, нет смысла, считает ростовский дендролог Вера Кишельгоф.

- Сам тополиный пух не вызывает аллергию. Он цепляет различные частицы, налипшая пыльца и пыль вызывают раздражение у аллергиков, - отмечает специалист в беседе с корреспондентом «КП – Ростов-на-Дону».

По мнению дендролога, тополь для Ростова - самое подходящее дерево, поскольку он не прихотливый и имеет огромную массу листьев, которые активно поглощают токсичные газы, пыль и тяжелые металлы. В свою очередь фитонциды тополя убивают различных опасных для человека микробов. Именно тополь на 70% делает воздух в городе более чистым и безопасным. По этой причине его высаживают вдоль дорог, где наблюдается максимальная загазованность.

- Тополь выделяет кислород в объеме в несколько раз большем, чем другие деревья средней полосы России, - подчеркивает Вера Кишельгоф.

Пожалуй, самое важное свойство тополя – то, что он устойчив ко многим негативным факторам и как «стойкий оловянный солдатик» охраняет здоровье человека.

Отметим, что помимо тополя сейчас цветут ольха, береза, дуб и ясень, которые также вызывают аллергию.

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