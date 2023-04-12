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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:45

Донские энергетики опубликовали антирейтинг управляющих компаний

Более ста управляющих компаний оказались должны 245 млн рублей за электроэнергию
Дмитрий Кутепов
Первые 20 компаний из антирейтинга оказались должны энергетикам 147 млн рублей.

Первые 20 компаний из антирейтинга оказались должны энергетикам 147 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более сотни управляющих компаний, по состоянии на сегодняшний день, 12 апреля, оказались должны донским энергетикам за электроэнергию 245 млн рублей. При этом основной долг, почти 60%, пришелся на 20 управляющих компаний и составил 147 млн рублей.

Первые четыре места антирейтинга заняли управляющие компании из Ростова. Пятое — из Таганрога. Все они должны более 10 миллионов рублей.

Антирейтинг был составлен не только на основании размера задолженности за поставленную электроэнергию, но и был взят во внимание период, за который сформировалась задолженность.

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