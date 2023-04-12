Донские энергетики опубликовали антирейтинг управляющих компаний

Первые 20 компаний из антирейтинга оказались должны энергетикам 147 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более сотни управляющих компаний, по состоянии на сегодняшний день, 12 апреля, оказались должны донским энергетикам за электроэнергию 245 млн рублей. При этом основной долг, почти 60%, пришелся на 20 управляющих компаний и составил 147 млн рублей.

Первые четыре места антирейтинга заняли управляющие компании из Ростова. Пятое — из Таганрога. Все они должны более 10 миллионов рублей.

Антирейтинг был составлен не только на основании размера задолженности за поставленную электроэнергию, но и был взят во внимание период, за который сформировалась задолженность.

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