Репетиция воздушной части Парада Победы 9 мая 2023 в Ростове-на-Дону: когда начнется и где посмотреть

В воздушной части Парада Победы традиционно участвуют самолеты и вертолеты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Репетиция воздушной части Парада Победы 9 мая в Ростове-на-Дону жители города всегда ждут с нетерпением. Удачно снятыми кадрами ростовчане обычно с гордостью делятся в соцсетях. Обычно в первых числах мая уже известно о датах проведения репетиций Парада Победы и его воздушной части. На этот раз расписание, которое публикует пресс-служба Южного военного округа, немного запаздывает. Рассказываем, что известно на сегодня.

Если сухопутные военные начинают тренировки в Ростове еще задолго до самого торжества и проводят несколько репетиций на Театральной площади, то воздушные асы появляются в небе над донской столицей заранее лишь пару раз. Так, в прошлом году ростовчане смогли увидеть репетицию воздушной части Парада Победы 5 и 7 мая в 10.45.

9 мая 2022 года над Театральной площадью пролетели 32 самолета и вертолета — крылатые Ту-134, Ан-26, Су-27, Су-34 и -30СМ и винтокрылые Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.

А в пешем парадном строю в прошлом году чеканили шаг около 2,5 тысячи человек, в том числе свыше 2,3 тысячи военных. А в составе механизированной колонны по площади проследовали около 50 единиц военной техники с БМ-13 «Катюша» во главе.

Напомним, в Крыму и Севастополе отменили военный парад на День Победы из соображений безопасности. Этому же решению последовали в Курской области и Белгородской.

Что касается Ростова-на-Дону, то глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил о проведении в честь Дня Победы около 400 мероприятий в течение мая. Глава не исключил в своем сообщении проведение Парада Победы и шествие Бессмертного полка.

Добавим, по информации собственного источника "КП - Ростов-на-Дону" участники Парада Победы участвуют в репетициях локально, еще не на Театральной площади.

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