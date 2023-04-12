В Ростове спасли мужчину, у которого случился инфаркт на крыше спортшколы

Мужчину госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове спасли с крыши спортшколы 59-летнего с инфарктом. Как сообщил источник "КП-Ростов", происшествие случилось 12 апреля в Первомайском районе города.

Мужчина работал в школе Олимпийского резерва №2. Он забрался на кровлю, чтобы сделать ремонт. В какой-то момент горожанину стало плохо. К счастью, поблизости оказались люди. Однако вызволить мужчину с крыши оказалось непросто. Он поднялся туда по приставной лесенке, а вот спустить его оттуда тем же путем не представлялось возможным.

На место прибыли спасатели. Они достали ростовчанина с кровли и передали медикам. Мужчину госпитализировали. Предположительно, у него случился инфаркт.

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(Подробности)