В Ростовской области во время пасхальных богослужений безопасность обеспечат около тысячи представителей общественных формирований

Литургии и крестные походы пройдут в 334 храмах
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области во время пасхальных богослужений безопасность обеспечат сотрудники полиции и около тысячи представителей общественных формирований. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Отметим, что ночью 15 и днем 16 апреля литургии и крестные походы пройдут в 334 храмах и церквях Ростовской области. Для обеспечения безопасности во время праздничных молитв в регионе создали рабочую группу, которая будет мониторить ситуацию круглосуточно. При необходимости будут приняты меры оперативного реагирования.
По предварительным подсчетам, в пасхальных мероприятиях примут участие около 100 тысяч жителей области.
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