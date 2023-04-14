В Ростовской области пенсионерам помогают освоить безналичные сервисы Фото: Мария ЛЕНЦ

Все больше людей старшего возраста выбирают безналичный способ получения выплат. Специально для них в Ростовской области Сбер начал проводить лекции по финансовой грамотности и безопасности. Обучение проходит в 150 офисах организации.

Желающих перейти на безналичные сервисы в ближайшее время станет больше. В регионе 1,2 млн пенсионеров — это каждый четвертый житель. С 1 мая прекратят работу альтернативные доставочные компании. Люди, которые раньше получали выплаты наличными, уже начали переводить их в банк.

Менять привычки в старшем возрасте непросто. Родственники могут помочь пенсионерам перейти на новую систему: написать заявление на перевод, установить приложение и показать, как им пользоваться. После тренировки пожилые люди смогут самостоятельно получать и отправлять денежные средства.

Пенсионеры, которые начали пользоваться безналичной системой, отмечают ее удобство и другие преимущества.

— Раньше я получала пенсию наличными, но это не так удобно. Деньги можно потерять, а много наличных носить с собой неудобно. Наличные нельзя отправить переводом, если родственники живут в другом городе. Также я была приятно удивлена, когда узнала, что с каждой покупки начисляется бонусы, которые потом можно использовать при оплате других товаров, — говорит член правления общественной организации «Союз пенсионеров» Железнодорожного района Татьяна Сазонова.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов отмечает, что в отделениях банка для пенсионеров проводят лекции по грамотности и кибербезопасности. Кроме того, сотрудники всегда могут рассказать и показать, как пользоваться картой. Для клиентов преклонного возраста был создан портал «Активный возраст» с полезными и интересными материалами.

— Сегодня это особенно актуально, так как карта позволяет не зависеть от доставщика пенсий и его графика работы. А снять деньги можно в любых банкоматах Сбера, которые расположены не только в офисе, но и в супермаркете у дома, — говорит Руслан Салимов.

Напомним, много функций клиенты дает мобильное приложение банка. С его помощью можно следить за расходами, переводить деньги, экономить на процентах. Еще одна полезная возможность — дистанционный заказ справок, например, о размере пенсии.