В Ростовской области за год привели к нормативу почти 25 км федеральных трасс

Фото:​ предоставлено «Росавтодор»

За минувший год в Ростовской области отремонтированы почти 25 километров федеральных трасс. Так, с опережением графика на год завершен второй этап реконструкции Южного подъезда к Ростову и построена развязка на девятом километре трассы А-280. Работы удалось выполнить, в том числе, за счет средств из госсистемы «Платон» - одного из крупнейших источников финансирования Федерального дорожного фонда. Кстати, по статистике, ростовские перевозчики входят в десятку лидеров по регистрации в этой системе среди всех регионов страны.

При возведении Южного подъезда к Ростову были построены новые развязки и искусственные сооружения, до восьми полос расширена проезжая часть, что позволило существенно сократить время автомобилистов, проведенное в пробках, при въезде в областной центр.

Развязка на девятом километре автодороги А-280 Ростов — Таганрог соединила Северный обход донской столицы с федеральной трассой М-4 «Дон», и теперь до 14 тысяч транзитного транспорта в сутки удалось вывести за пределы города-миллионника.

Кроме того, капитально отремонтирован участок трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский протяженностью девять километров (км 370 — км 379).

В нынешнем году продолжается капремонт трассы Ростов — Таганрог. До четырех полос будет расширен участок с 36-го по 45-й километр, а с 15-го по 20-й заменят все слои дорожной одежды и приведут к нормативному состоянию остановочные полосы.

Капремонт участка с 0 до 6 км Западного подъезда к донской столице идет в ускоренном темпе. Запланировано усиление дорожного полотна и оптимизация схемы движения на транспортной развязке за счет смещения оси основной дороги.