В Ростовской области началось голосование по выбору объектов благоустройства

В голосовании представлены все 55 муниципалитетов области. Скриншот с сайта «Жилье и городская среда».

В субботу, 15 апреля, в Ростовской области в рамках федерального проекта стартовало онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Продлится оно до 31 мая. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

— Жители донского региона примут участие в голосовании уже в третий раз. Прошлые годы показали, что людям важно, какие территории будут преображаться, — отметил замгубернатора Игорь Сорокин.

Общественные территории, предложенные для благоустройства, находятся во всех муниципалитетах области.

Голосование проходит на странице za.gorodsreda.ru. Чтобы принять в нем участие, надо авторизоваться через «Госуслуги». Также это можно сделать через приложение, установленное на планшетах у волонтеров. Где они будут стоять, сообщат позднее. Также добровольцы расскажут интересующую информацию об объектах, принимающих участие в голосовании.

Отдать свой голос могут те, кому исполнилось 14 лет. Сделать это можно только один раз. Обязательное условие — голосовать можно за те территории, где прописан.

Победившие общественные территории включат в перечень приоритетных объектов благоустройства в следующем, 2024 году.

В донской столице для голосования предложено 5 скверов — на ул. Профсоюзной, 51а, пр. Буденновском, 2, ул. Оганова, ул. Седова и пр. Михаила Нагибина, 12/3. Пока со 117 голосами лидирует сквер на пр. Михаила Нагибина.

При попытке проголосовать у корреспондента «КП-Ростов-на-Дону» возникли кратковременные трудности. Сайт работал нестабильно и долго прогружался. Через 15 минут повторная попытка увенчалась успехом.

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