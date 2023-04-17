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НовостиОбщество17 апреля 2023 14:07

Владимир Путин наградил дончан за восстановление Крымского моста

Почетные грамоты президента России получили два жителя Ростовской области
Татьяна ТИХОНОВА
Среди мостостроителей, участвовавших в восстановлении переправы, было двое дончан.

Среди мостостроителей, участвовавших в восстановлении переправы, было двое дончан.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Владимир Путин наградил двух жителей Ростовской области за вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту. Распоряжение о поощрении глава государства подписал в понедельник, 17 апреля.

Всего Почетными грамотами Президента Российской Федерации награждены девять человек. Среди них — двое дончан. Это начальник участка филиала Дмитрий Лиховидов и монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций Александр Сычев.

Напомним, утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, что вызвало возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за ударной волны обрушились два пролета автомобильной части моста. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подтвердил причастность спецслужб Украины к взрыву грузовика на Крымском мосту.

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