Трафик начинается с вешалки: ростовчане стали чаще посещать театральные сайты

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Просмотры сайтов именитых театров в первые месяцы 2023 года увеличились на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего ростовчан интересуют спектакли Большого и Мариинского театров. Такой вывод сделали эксперты МегаФона на основе обезличенных данных клиентов.

Если брать региональную культурную программу, жители Дона предпочитают оперу и балет. В абсолютных лидерах портал Ростовского музыкального театра - его посещают в 8 раз чаще остальных. На втором месте находится Ростовский театр драмы имени Максима Горького, замыкает тройку Ростовский академический молодежный театр. Всего с начала года при просмотре информации о спектаклях абоненты израсходовали на 35% больше интернета, чем за такой же период прошлого года.

На сайтах столичных музеев эксперты не зафиксировали значительного повышения трафика. Предсказуемо большей популярностью пользуются столичные выставки. Самым популярным у ростовчан оказался сайт Третьяковской галереи. Чаще всего порталы выставок абоненты изучали в декабре, когда планировали культурную программу на новогодние праздники.

В Ростовской области в начале 2023 года на верхушку рейтинга попал Ростовский областной музей краеведения. Специалисты МегаФона наблюдали рост трафика не только на сайте, но и в самом музее. В конце прошлого года оператор улучшил связь рядом с этой локацией. Благодаря этому абоненты стали в 4 раза больше пользоваться интернетом, и в 3,3 раза — говорить по телефону.

Экспозицию музея посещают не только ростовчане, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда.

Одновременно жители города начали обращать внимание на картинные галереи: в первом квартале, в сравнении с прошлым годом, популярность выставок современных мастеров выросла на 66%. Также в три раза вырос трафик на сайте музея изобразительных искусств.