Путин потребовал срочно решить проблему с заторами транспорта на КПП «Гуково»

Ситуацию президент обсудил на встрече с членами правительства. Фото: kremlin.ru.

Президент Владимир Путин потребовал решить проблему с транспортными заторами на КПП «Гуково». Ситуацию на пункте пропуска он обсудил на встрече с членами правительства, сообщается на сайте президента России.

По словам главы государства, он проезжал КПП «Гуково» и заметил большое количество транспорта. Речь идет о большегрузах, но не военных, а гражданских. Он призвал обратить внимание и решить ситуацию.

— А решать-то очень просто. Надо – «а» – расширять пункт пропуска. Специальные службы, правоохранительные органы будут просить поддержки правительства, потому что нужно увеличивать количество досмотровых комплексов. И точно совершенно нужно увеличивать количество сотрудников, которые их обслуживают, — сообщил Владимир Путин.

По его словам, на объезде пункта пропуска «не только проехать, но и пройти скоро будет невозможно». Президент отметил, что в районе КПП нужно срочно навести порядок.

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