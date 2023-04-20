В Национальный день донора более 300 жителей Ростовской области сдали кровь

Сейчас в регионе очень мало четвертой положительной группы крови. Фото: правительство Ростовской области.

В четверг, 20 апреля, в Ростовской области Национальный день донора отметили сдачей крови. Ей поделились 328 человек. На этот раз удалось заготовить 173 литра крови и её компонентов. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

— Ежегодно более 20 тысяч жителей области регулярно сдают кровь. В среднем один донор помогает двум-трём пациентам, так как взятую у него кровь разделяют на несколько компонентов, — отметил глава регионального минздрава Юрий Кобзев.

По данным донорского светофора областной станции переливания крови, сейчас в регионе очень мало четвертой положительной группы крови. При этом ощущается нехватка второй положительной, третьей отрицательной и четвертой отрицательной.

Отметим, что стать донором может любой здоровый совершеннолетний, который весит более 50 килограммов. За два-три дня до донации ему нельзя принимать сильнодействующие лекарства и алкоголь. Для сдачи надо обязательно взять с собой паспорт.

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