26 апреля в Ростове-на-Дону проверят систему оповещения населения

Учебное сообщение озвучат по радио в УКВ или FM-диапазоне Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

26 апреля в Ростове-на-Дону проверят исправность системы оповещения населения. Сирены зазвучат в 10.30. Об этом предупреждают городские власти.

Все, кто услышат сигнал, должны будут включить телевизор на местные каналы. Также учебное сообщение озвучат по радио в УКВ или FM-диапазоне.

Жителей донской столицы просят не игнорировать звуки системы оповещения. Напомним, в любых экстренных случаях следует звонить по номеру «112».

Напомним, в рамках постановления ДПЧС Ростовской области полные проверки системы должны проходить два раза в год. Перед испытаниями звукового сигнала жителей городов и районов обязательно предупреждают.

При этом иногда сирены звучат недостаточно отчетливо. Например, в ноябре 2022 года ростовчане пожаловались на «тишину в районе улицы Мадояна и проспекта Буденновского».