Жительнице Ростовской области отказали в выплате детского пособия из-за опечатки в документах

Женщине уже назначили необходимую социальную выплату Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительнице Волгодонска отказали в выплате детского пособия из-за опечатки в документах. Отстоять свои права женщина смогла только с помощью прокуратуры, рассказали в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что матери не стали помогать в отделении фонда пенсионного и социального страхования. Посетительнице объяснили, что она допустила ошибку в дате рождения своего ребенка и теперь не имеет право на какую-либо финансовую помощь.

Возмущенная женщина после этого обратилась в прокуратуру. Специалисты сразу же проверили ситуацию и пришли к выводу, что «отказ был необоснованным».

По горячим следам обратились в госучреждение. В итоге жительнице Дона назначили необходимую выплату до конца декабря, а также перечислили деньги за уже прошедший период 2023 года.