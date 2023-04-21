В зоопарке Ростова-на-Дону отметили День рождения тигрицы Услады

Большая кошка спокойно подходит к стеклу и даже «общается» с посетителями Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В зоопарке Ростова-на-Дону тигрица Услада отметила свой день рождения. Ей исполнилось уже 5 лет. За время проведенное на донской земле, гордая красавица смягчила свой нрав и стала более общительной.

- Услада - дочь вольных родителей, поэтому с ней было сложно найти контакт. Благодаря профессиональной работе, заботе и ласке зоологов она за два года из агрессивного и скрытного зверя превратилась в спокойное животное, - рассказали работники зоосада в соцсетях.

Специалисты отмечают, что большая кошка теперь спокойно подходит к стеклу и даже «общается» с посетителями.

Напомним, Усладу привезли в Ростов из Московского зоопарка в марте 2019 года. Пушистая хищница должна была стать невестой тигра Устина, но новой питомице понравилось жить в отдельном вольере.