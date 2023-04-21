В Ростовской области начальника отделения ГИБДД заподозрили в попытке вывезти оружие из зоны СВО

Зачем подозреваемый пытался вывезти оружие, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области завели дело на начальника одного из отделений ГИБДД по Смоленской области. Его подозревают в попытке вывезти оружие из зоны СВО, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» собственный источник.

По данным источника, правоохранители считают, что сотрудник купил оружие и боеприпасы во время командировки в ЛНР. Среди них — несколько гранат, автомат и патроны. Сумку с этим арсеналом он спрятал в одном из автомобилей, чтобы вывезти из зоны. Однако пограничники проверили ее и обнаружили содержимое.

В отношении мужчины возбудили дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывных устройств.