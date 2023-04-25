В Ростове-на-Дону растет популярность городских электричек

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Городские электрички становятся все более популярными в Ростове-на-Дону. За три первых месяца 2023 года, как отметили в пресс-службе СКЖД, этот вид транспорта выбрали 49,2 тысяч ростовчан. Для сравнения, в прошлом году внутригородские поезда перевезли 41,4 тыс. пассажиров.

Сейчас внутригородскими поездами в среднем сутки перевозится свыше 860 пассажиров. На ряде направлений городские поезда обладают рядом преимуществ. Так, от остановки Темерник, рядом с которой находится жилой район Соловьиная роща, до пригородного ж.д. вокзала можно доехать примерно за 10 минут. С этой же остановки до Сельмаша в утренний час пик путь займет 22 минуты и столько же вечером в обратную сторону.

Сейчас в Ростове-на-Дону в рабочие дни курсирует 4 пары внутригородских поездов. Маршрутная сеть включает в себя 18 станций и остановочных пунктов в черте города. Самыми популярными у ростовчан можно назвать остановки - о.п. 1337 км (район Стройгородка), Ростов-Западный, Сельмаш, Рабочий городок.