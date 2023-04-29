Штормовое предупреждение на 30 апреля и 1 мая передает в Ростовской области

Непогода продержится в регионе минимум до утра понедельника. Фото: Дмитрий Кутепов

Главное управление МЧС по Ростовской области передает штормовое предупреждение по на 30 апреля и утро 1 мая.

Предупреждение основывается на данных Росгидрометцентра.

- В течение суток 30 апреля, ночью и утром первого мая местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 метров в секунду.

В связи с этим главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.

- Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, - советуют в экстренном ведомстве. - Соблюдайте скоростной режим управляя автотранспортом. Пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

АЛЛО!

При возникновении чрезвычайных ситуаций можно позвонить:

- по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112»;

- на единый номер пожарных и спасателей со стационарного телефона - «01» и «101» для мобильного;

- по телефону доверия ГУ МЧС России по Ростовской области - 8 (863) 239-99-99.