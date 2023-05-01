Из-за санкций в Ростовской области не смогли продать более 2,6 млн тонн зерна

К середине марта нераспроданной пшеницы на складах насчитывалось около 5 млн тонн. Фото: Петр СОКОЛОВ

В Ростовской области из-за санкций на складах скопилось более 2,6 млн тонн зерна. Это на 28,5% больше, чем в прошлом году. Соответствующая информация опубликована на сайте Ростовстата.

Основные проблемы появились с экспортом пшеницы для продовольственных целей. К 1 апреля скопилось почти 800 тысяч тонн лишнего зерна (в 2,3 раза больше, чем в ту же дату в 2022 году).

По словам замглавы региона Виктора Гончарова, помимо санкций, с продажей зерна возникли сложности из-за проблем с логистикой.

- В этих условиях для региона задача распродать прошлый урожай даже важнее, чем посеять новый, - отметил Виктор Гончаров в ходе пресс-конференции. - Это нужно, чтобы избежать перепроизводства, которое грозит резким падением цен и финансовыми проблемами для сельхозтоваропроизводителей.

Регион постепенно справляется с этой задачей. К середине марта нераспроданной пшеницы на складах насчитывалось около 5 млн тонн. За несколько недель ее количество снизилось до 1 млн тонн.

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(Подробности)