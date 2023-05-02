4 мая трамваи Таганрога временно не будут работать из-за монтажа контактных сетей

Временно приостановят работу трех трамвайных маршрутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 мая в Таганроге несколько трамвайных маршрутов сделают трехчасовой перерыв в работе. Об этом предупредили в группе VK официального представительства проекта «Таганрогский трамвай».

- Движение по маршрутам №5, 6 и 7 приостановят с 11 до 14 часов, - говорится в опубликованном сообщении.

Жителям и гостям города пояснили, что перерыв в работе общественного транспорта будет связан с техническими работами по монтажу проводов контактных сетей.

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