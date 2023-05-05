В преддверии Дня Победы в центре Ростова устроили студенческий парад

Участники праздника смотрят концерт. Фото: Дмитрий Кутепов

В честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Гагарина перед главным корпусом ДГТУ в Ростове-на-Дону состоялся ежегодный межвузовский военно-патриотический праздник «Поклонимся великим тем годам…», который собрал около 10 тысяч участников. Студенты из разных вузов, школ, лицеев и колледжей Ростовской области и донской столицы, а также представители власти приняли участие в мероприятии.

— Это великий праздник для советского народа. Многие представители донских вузов положили свои жизни и здоровье за свободу и мир. Донской государственный технический университет отправил на фронт более тысячи своих работников и обучающихся. Большинство из них не вернулись. Мы увековечили память о них, установив в Студенческом парке «Дерево памяти», созданное из неразорвавшихся мин, найденных в местах боёв под Ростовом, — отметил ректор университета Бесарион Месхи.

Стена памяти с фотографиями ветеранов. Фото: Дмитрий Кутепов

Праздничная программа включала в себя интерактивные зоны, спортивные соревнования, концерт и работу полевой кухни. Главное событие праздника — парад курсантов военных учебных центров Ростовской области, которые вынесли Знамя Победы и флаг Российской Федерации, а оркестр исполнил гимн России. Традиционно состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам и студентам РИСХМа, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

— Очень важно, что сегодня молодежь помнит и знает историю своей семьи. А самое важное, что они знают историю России, каким образом выстраивалась сама государственность, — отметил заместитель полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе Владимир Губра. — Нам очень важно, чтобы вырос патриотически настроенный молодой человек с хорошим образованием, который мог бы работать в интересах Отечества, России и тех жителей, которых он будет представлять.

В рамках праздника были представлены выставки военной техники времен Великой Отечественной войны, современного стрелкового оружия, а также военной современной техники и техники МЧС. Факультеты опорного вуза представили интерактивные выставки, посвященные 80-летию освобождения Ростова-на-Дону.

Участие в мероприятии приняли представители разных университетов и институтов, а также кадетский корпус ДГТУ и юнармейцы. Программа мероприятия включала открытие Спартакиады вузов Ростовской области, работу выставок и интерактивных зон, митинг и возложение цветов, парад студентов-курсантов, литературно-музыкальную композицию, праздничный концерт и смотр-конкурс интерактивных выставок факультетов университета.