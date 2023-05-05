В Ростове мотоциклист умер, упав с обрыва

Пострадавший скончался на месте происшествия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове мотоциклист упал с обрыва и умер. Происшествие случилось 5 мая на проспекте Стачки, сообщили очевидцы «КП-Ростов-на-Дону».

По словам собеседников издания, мужчине около 30 лет. Люди вызвали ему скорую помощь, он скончался до прибытия медиков.

Напомним, громкое ЧП, в котором погиб мотоциклист, произошло в ноябре в Абрау-Дюрсо. Мужчина вместе с другом разъезжали по узкой тропе вдоль обрыва. В какой-то момент водитель мотоцикла упал, попытался подняться, но оступился и упал.

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