В Ростовской области начали наклеивать поддельные QR-коды на электросамокаты, чтобы похитить деньги со счета

Мошенники наклеивают поддельные QR-коды на электросамокаты.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области и других регионах страны участились случаи мошенничества с электросамокатами. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, преступники наклеивают на электросамокаты поддельные QR-коды. При их сканировании пользователи попадают на фишинговые сайты, через которые якобы можно оплатить поездку. После того, как человек выполняет указанные действия, с его счета списываются деньги.
Полицейские организуют рабочие встречи с представителями фирм, оказывающих услуги по аренде самокатов. Самокаты планируют проверять на предмет поддельных QR-кодов.