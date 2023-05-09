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НовостиОбщество9 мая 2023 12:44

В Ростовской области начали наклеивать поддельные QR-коды на электросамокаты, чтобы похитить деньги со счета

О мошенниках предупредили в донской Госавтоинспекции
Михаил СТРИЖЕВ
Мошенники наклеивают поддельные QR-коды на электросамокаты.

Мошенники наклеивают поддельные QR-коды на электросамокаты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области и других регионах страны участились случаи мошенничества с электросамокатами. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, преступники наклеивают на электросамокаты поддельные QR-коды. При их сканировании пользователи попадают на фишинговые сайты, через которые якобы можно оплатить поездку. После того, как человек выполняет указанные действия, с его счета списываются деньги.

Полицейские организуют рабочие встречи с представителями фирм, оказывающих услуги по аренде самокатов. Самокаты планируют проверять на предмет поддельных QR-кодов.