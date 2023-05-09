В Ростовской области при столкновении Renault и BMW пострадала 20-летняя девушка

Пассажирку Renault госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске Ростовской области один человек пострадал при столкновении Renault Logan и BMW. Авария произошла около утром 9 мая.

По предварительной информации, водитель Renault Logan двигался по улице Ворошилова не уступил дорогу BMW, который двигался по улице Заводской. Автомобили столкнулись.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, 20-летняя пассажирка Renault получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.