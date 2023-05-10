В Ростове прошли учения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Обучение продлилось в течение двух дней. Фото: "ЛизаАлерт".

В Ростове 7 и 8 мая проходили региональные учения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Участники организации изучили особенности поиска пропавших и потренировались применять навыки на практике.

В первый день опытные инструкторы «ЛизаАлерт» провели для поисковиков лекции. На второй день учащиеся пробовали применять знания на практике. Они потренировались организовывать штаб, инструктировать группы, работать с компасом, изучили правила безопасности и работу в пешей поисковой группе.

Инструкторы провели для участников лекции.

— Два дня учений, ценные знания и возможность решить самые наболевшие вопросы: учения стали для всех добровольцев не только ярким, но и полезным событием, — прокомментировали в поисково-спасательном отряде.