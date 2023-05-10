В Ростове-на-Дону маршруты №94 и №96 отдадут муниципальному перевозчику

В Ростове-на-Дону муниципальному перевозчику отдадут маршруты №94 и №96.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону муниципальному перевозчику отдадут маршруты №94 и №96. Об этом сообщили в "Ростовском городском транспорте".
Согласно информации, автобусные маршруты связывают Сельмаш с Северным и Западным микрорайонами города. С августа текущего года их будет обслуживать "Ростовпассажиртранс".
Напомним, что в августе также появятся четыре новых маршрута. Перевозчиков для трех из них уже выбрал департамент транспорта города. По четвертому идет процедура определения.
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