В Ростове-на-Дону маршруты №94 и №96 отдадут муниципальному перевозчику

В Ростове-на-Дону муниципальному перевозчику отдадут маршруты №94 и №96. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону муниципальному перевозчику отдадут маршруты №94 и №96. Об этом сообщили в "Ростовском городском транспорте".

Согласно информации, автобусные маршруты связывают Сельмаш с Северным и Западным микрорайонами города. С августа текущего года их будет обслуживать "Ростовпассажиртранс".

Напомним, что в августе также появятся четыре новых маршрута. Перевозчиков для трех из них уже выбрал департамент транспорта города. По четвертому идет процедура определения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В августе в Ростове появится четыре новых автобусных маршрута

Власти уже выбрали перевозчиков для трех и них

(Подробности)