Бывшего прокурора в Ростовской области апелляция отправила в колонию на 8 лет

Решение апелляции вступило в силу с момента его оглашения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Экс-прокурора Пролетарского района Ростовской области апелляция отправила в колонию на восемь лет за взяточничество. Об этом сообщает портал 1rnd.
Отметим, что правоохранителя задержали в мае 2020 года в своем кабинете за получение взятки около 1,1 млн рублей. Спустя год его приговорили к восьми годам условного срока. Однако, решение суда первой инстанции признали неправосудным. Бывшего прокурора арестовали в зале суда. Так, условное наказание заменили на реальный срок в колонии на восемь лет. Осужденного отправили в СИЗО.
Решение апелляции вступило в силу с момента его оглашения.
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