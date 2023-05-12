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НовостиОбщество12 мая 2023 11:04

Министр промышленности и энергетики Дона рассказал о новых возможностях для областного бизнеса

Татьяна ТИХОНОВА
О промышленности, экспорте и импортозамещении рассказал министр Андрей Савельев.

О промышленности, экспорте и импортозамещении рассказал министр Андрей Савельев.

Фото: Ольга ГОПАЛО

В студии радио «КП — Ростов-на-Дону» - министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев. Поговорили о промышленности, экспорте и импортозамещении. О поддержке донских промышленных предприятий, о новых рабочих местах, подготовке специализированных кадров и о том, что во время беспрецедентных санкций для донской промышленности открываются новые возможности.

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