В Ростовской области построят завод по производству кормов для рыб за 800 млн рублей

Производить собираются корма для осетра, форели и других видов рыб. Фото: сайт правительства РО

Завод по производству кормов для рыбы в Азовском районе Ростовской области собираются завершить к середине 2024 года или в более ранние сроки. Сейчас готовность объекта составляет более 70 %, сообщают донские власти.

Проект в Новоалександровском индустриальном парке реализует компания «Икориум». Всего инвестор намерен вложить в строительство около 800 млн рублей. Работы стартовали в 2022 году.

В комплекс войдут вспомогательные помещения и хранилище для сырья. Установят передовое оборудование. Будущее предприятие должно занимать площадь свыше 5000 кв. метров.

Производить собираются корма для осетра, форели, белуги и других видов рыб. Планируемый объем производства - 30 тысяч тонн продукта в год. Будет создано порядка 180 рабочих мест.

К слову, с 2023 года в Ростовской области намерены ввести субсидирование части затрат на приобретение кормов для производства продукции аквакультуры. На это направление выделено почти 40 млн рублей.

Добавим, всего на сегодняшний день в регионе на сопровождении донского Минсельхозпрода находятся 32 инвестпроекта с общим объемом инвестиций почти в 135 млрд рублей. Реализуют сейчас 19 проектов с общим объемом инвестиций на сумму более 36 млрд рублей.

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