В Ростовской области во время рейда с водителей-должников взыскали более 1 миллиона рублей

Один владелец машины оплатил 148 тысяч рублей, чтобы вернуть ее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донские судебные приставы, полицейские и сотрудники минтранса провели совместный рейд по выявлению должников на дорогах Ростовской области. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФССП.

С помощью передвижного комплекса фото- и видеофиксации «Крис-П», судебные приставы обнаружили нескольких должников, с которых взыскали 1 173 000 рублей. Кроме того, арестовали 73 автомобиля. Водителям, чьи машины арестовали, рассказали, как можно их вернуть. Для этого надо оплатить штрафы. Сделать это можно на сайте приставов или портале Госуслуг.

Например, арестовали машину КИА. Чтобы ее вернуть, владельцу надо оплатить долг кредитной организации 1 787 000 рублей. Иначе ее продадут с торгов, а вырученные средства пойдут на погашение долга.

Приставы забрали автомобиль РЕНО. Только после этого должник вернул 148 000 рублей. После этого машину вернули владельцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс судебный пристав»: В Ростовской области выбрали самую очаровательную сотрудницу в погонах-2023

Ростовский филиал Издательского дома «Комсомольская правда» подвел итоги конкурса «Мисс судебный пристав», победительницей которого стала специалист-эксперт отдела правового обеспечения Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, юрист второго класса Регина Бараева (подробности)