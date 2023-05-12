В 2023 году спрос на товары для дачи увеличился на 7%

Россияне стали покупать больше техники, дачного инвентаря и удобрений Фото: Мария ЛЕНЦ

Как отмечают эксперты, в период с 1 марта по 9 мая россияне потратили свыше 4,8 млрд рублей в категориях наиболее популярных товаров для дачи, что на 7% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Продажи.рф.

Всего владельцы загородных участков приобрели весной 2023 года свыше 62 млн популярных дачных товаров.

Традиционно садоводы активнее покупали товары в апреле (+14% к марту), а в мае спрос сразу в нескольких рассматриваемых категориях ожидаемо пошел на спад.

На майских праздниках в текущем году было приобретено вдвое больше техники, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с марта по май было потрачено более 444 млн на крупное дачное оборудование, средний чек покупки превысил 12 тысяч рублей. Также выросли закупки мелкого дачного инвентаря.

Весной текущего года садоводы потратили 2,2 млрд рублей на товары для выращивания рассады, а также на семена и саженцы, купив более 38 млн единиц товара.

Еще одной популярной категорией стали удобрения и средства обработки земли и посадок. Дачники приобрели 18 млн единиц товара, потратив 1,1 млрд рублей при среднем чеке в 128 рублей.

- Майские праздники россияне традиционно посвящают приятным дачным хлопотам. Как правило, начало подготовки приходится на март. Дачники готовят рассаду к майской высадке в открытый грунт, запасаются удобрением и подкормками. В апреле уделяют больше внимания готовым саженцам, клубням и семенам. Со временем растет и техническая оснащенность садоводств, это видно по росту числа покупок крупного дачного оборудования, – прокомментировала Александра Красовская, руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД (входит в ВТБ).