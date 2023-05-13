В Ростовской области из-за работы съемочной группы возможны громкие звуки

Кино с использованием пиротехники снимают в Гуково
Фото: Иван Макеев
В Ростовской области, в Гуково, проходит съемка кинофильма, сообщает телеграм-канал местной администрации.
Во время творческого процесса будет использоваться пиротехника для создания видимости взрывов.
- Обращаем на это внимание жителей города и просим избегать распространения недостоверной информации, - прокомментировали в администрации Гуково.
Съемки фильма продлятся до 16 мая.
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