В Ростовской области из-за работы съемочной группы возможны громкие звуки

Кино с использованием пиротехники снимают в Гуково Фото: Иван Макеев

В Ростовской области, в Гуково, проходит съемка кинофильма, сообщает телеграм-канал местной администрации.

Во время творческого процесса будет использоваться пиротехника для создания видимости взрывов.

- Обращаем на это внимание жителей города и просим избегать распространения недостоверной информации, - прокомментировали в администрации Гуково.

Съемки фильма продлятся до 16 мая.

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