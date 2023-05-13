Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2023 10:37

В Ростовской области из-за работы съемочной группы возможны громкие звуки

В Гуково несколько дней будут снимать кино
Анна ШИЛЯЕВА
Кино с использованием пиротехники снимают в Гуково

Кино с использованием пиротехники снимают в Гуково

Фото: Иван Макеев

В Ростовской области, в Гуково, проходит съемка кинофильма, сообщает телеграм-канал местной администрации.

Во время творческого процесса будет использоваться пиротехника для создания видимости взрывов.

- Обращаем на это внимание жителей города и просим избегать распространения недостоверной информации, - прокомментировали в администрации Гуково.

Съемки фильма продлятся до 16 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В студии радио "КП-Ростов" прошли съемки фильма "Девяностые"

Зрителям обещают показать всю изнанку кровавых 90-х без прикрас (подробнее)