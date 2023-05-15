В Суворовском пройдут соревнования по северной ходьбе

Фото: предоставлено АО Ростовское

Ростовских энтузиастов скандинавской ходьбы приглашают на фестиваль «Нордик Дон», который пройдет в мае на Суворовском. Мероприятие организовано Донской Федерацией северной ходьбы при поддержке застройщика района ВКБ-Новостройки.

Соревнования проводятся на различных дистанциях — 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. В донской столице это будет уже второй фестиваль. Первый состоялся в прошлом году и собрал участников со всей Ростовской области.

Как и в прошлом году, спортсмены будут соревноваться на дистанциях 2,5 и 5 км, по трассе с множеством сложных подъемов и спусков с перепадом высоты почти в 40 метров. Также организаторы обещают мастер-классы по северной ходьбе, оздоровительной гимнастике цигун, зумбе и другим оздоровительным техникам. Для всех желающих пройдут и танцевально-музыкальные интерактивы. Также будет организована аренда необходимого инвентаря и масс-старт к пруду с фонтаном.

Мероприятие состоится 21 мая в парке им. 70-летия Победы в Суворовском. Начало в 10:00. Подробная информация о фестивале здесь.

СПРАВКА

Северная (скандинавская) ходьба — это вид физической активности, который практически не имеет противопоказаний. Ходьба с палками — это круглогодичный фитнес на свежем воздухе с дозированием физической нагрузки. С 2019 года северная ходьба стала спортивной дисциплиной в направлении спортивный туризм.

Фото: предоставлено АО Ростовское

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