Для жителей Севастополя открыли первый офис Сбера

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Свой первый офис в Севастополе открыл Сбер. По сообщению банка, двухэтажное модульное здание рассчитано на работу с физлицами и юридическими лицами. Здесь есть детская игровая зона и даже терраса на втором этаже. Кроме того, предусмотрено пространство для обслуживания сегмента «премиум».

- Чем больше финансовых институтов появляется, тем выше будет качество услуг, - заметил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. - К тому же, городу очень нужны инвестиции и возможности для малого и среднего бизнеса.

Отметим, что банк начал работу на полуострове в январе текущего года. Уже в феврале были установлены первые банкоматы. С марта представителям малого бизнеса выдано более 425 миллионов рублей и открыто 500 расчетных счетов. К туристическому сезону запланировано увеличить число банкоматов для удобства гостей.

- Мы ощутили, насколько востребованы в регионе наши сервисы, - говорит председатель Юго-Западного банка Анатолий Песенников. — За первые дни работы офиса в Ялте даже в праздники было проведено более 1,5 тысячи операций. Скоро откроются новые офисы в Симферополе, Керчи, Евпатории и других городах. Уверен, что работа банка в Крыму будет способствовать развитию бизнеса и экономики региона.