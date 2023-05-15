Алексей Логвиненко: «Завершается проектирование в городе уникальной схемы водоотведения ливневой канализации»

Проект подразумевает реконструкцию действующих и строительство новых сетей ливневок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом должна завершиться работа над схемой водоотведения ливневой канализации в Ростове. Она будет создана с учетом ландшафтных перепадов местности, с учетом особенностей всех 35 водосборных бассейнов, рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

- Вопросам развития ливневого хозяйства уделяем самое пристальное внимание. Сейчас идет проектирование ряда масштабных проектов, которые позволят переломить ситуацию с водоотведением на территории города в лучшую сторону, - подчеркнул глава администрации города Алексей Логвиненко.

В Ростове уже начали проектировать реконструкцию системы ливневой канализации Бассейна № 1. По словам главы, это позволит решить проблемы водоотведения на территории Советского района и отвода ливневых сточных вод в Левенцовке.

Также проект подразумевает реконструкцию действующих и строительство новых сетей ливневок в Западном районе города в границах улиц Доватора, Жданова, Совхозная, Портовая, Мичурина и Тружеников.

Кроме того, проект включает строительство локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций.

Чтобы оптимизировать затраты и ускорить сроки строительства проектировщики по-максимуму включают в схему ливневой канализации уже существующие сети. На отдельных участках сети будут прочищены, устранены дефекты, вызванные износом.

ПСД предусматривает пять основных этапов строительства.

Реализация проекта позволит устранить проблемы с подтоплением во время сильных ливней отдельных городских участков — СНТ «Садовод-Любитель», улицы Малиновского в створе улица Доватора и многоквартирной жилой застройки в районе улицы Извилистой.

Также отмечается, что в итоге должна улучшиться экологическая обстановка в городе благодаря локальным очистным сооружениям, которые будут очищать стоки ливневых вод в реку Мертвый Донец до нормативов.

До конца года дожна быть разработана ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы, после этого будет приниматься решение о финансировании.

- Уже на этой неделе запланировал очередную рабочую встречу с проектировщиками для контроля хода реализации проектных работ, - уточнил Алексей Логвиненко.