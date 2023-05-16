«Последние звонки» в Ростовской области пройдут 22 и 23 мая

Основной период сдачи экзаменов для выпускников 9-х классов начинается 24 мая, а для 11-классников — 26 мая, и заканчивается 1 июля. Фото: правительство области.

В Ростовской области торжественные мероприятия «Последний звонок», которые посвящены окончанию 2022-2023 учебного года, пройдут 22 и 23 мая. Более 14,7 тысяч выпускников 11-х классов оканчивают свое обучение и готовы покинуть школы. Кроме того, для 43 тысяч выпускников 9-х классов наступает время выбора: они могут продолжить обучение в школе или выбрать профессиональное образование.

Во вторник, 16 мая, в режиме видеоконференции прошло совещание с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, на котором обсудили, в том числе, реализацию нацпроектов, завершение и начало учебного года.

Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области, объявил о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА-9, ГИА-11) по образовательным программам основного и среднего общего образования.

Основной период сдачи экзаменов для выпускников 9-х классов начинается 24 мая, а для 11-классников — 26 мая, и заканчивается 1 июля. Также предусмотрены дополнительные сроки для тех, кто по объективным причинам не сможет принять участие в экзаменах в основной период или получит неудовлетворительный результат. Эти сроки назначены на сентябрь: с 4 по 23 сентября для ГИА-9 и с 6 по 19 сентября — для ГИА-11.

— На территории Ростовской области для сдачи единого государственного экзамена зарегистрировались более 16 тысяч человек, из них 14,7 тысячи — выпускники текущего года. Для проведения ГИА-11 в области подготовлены 150 пунктов проведения экзаменов, — отметил Игорь Гуськов. — Экзамены в основной период сдадут почти 43 тысячи девятиклассников, для них откроются 439 пунктов.

В текущем учебном году ученики 9-х классов, переехавшие на территорию Ростовской области из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, будут проходить ГИА в форме промежуточной аттестации. А выпускники 11-х классов из этих же территорий могут выбрать, как сдавать ГИА — в форме ЕГЭ или промежуточной аттестации. Для этих участников нет необходимости получать допуск к государственной итоговой аттестации через прохождение итогового собеседования по русскому языку (для учеников 9-х классов) или итогового сочинения (изложения) (для выпускников 11-х классов).

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