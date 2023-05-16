В Новочеркасске назначили нового руководителя управления муниципальной инспекции

Чиновник приступил выполнению своих обязанностей в понедельник, 15 мая. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска.

В Новочеркасске был назначен новый начальник управления муниципальной инспекции — Александр Соколов. Он заменил на этой должности Сергея Васильева, который занимал эту позицию с марта 2021 года, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Начальником отдела реализации жилищных программ и предоставления жилья теперь стал Сергей Васильев. В администрации отметили, что он имеет богатый опыт в административной работе на руководящих должностях и был отмечен государственными наградами.

Оба новых руководителя приступили к своим новым обязанностям с 15 мая.

Александр Соколов работает в администрации Новочеркасска уже с 2018 года и ранее занимал несколько других должностей в управлении муниципальной инспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске в школе №14 открыли «Парту героя» в честь участника СВО Максима Сонина

Максим погиб в ходе выполнения боевого задания 18 января 2023 года, защищая территорию Луганской Народной Республики от украинских националистов в составе казачьего батальона «Дон» (подробности)