В Ростовской области запустили дистанционную ипотеку на вторичное жилье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заемщикам, получившим усиленную квалифицированную подпись (УКЭП) в банке, больше не требуется устанавливать свою личность в офисе агентства недвижимости. Теперь они могут проводить удалённо все виды сделок - при покупке строящегося, готового жилья и при рефинансировании кредитов.

Процесс получения ипотеки на вторичное жилье был существенно упрощен. Теперь это можно сделать сразу в отделении банка ВТБ при выпуске УКЭП. В результате оформить жилищный кредит в любом удобном месте могут все потенциальные заемщики. Оформление документов в Росреестре также проходит дистанционно, без посещения офиса банка или МФЦ.

- Для нас одной из важнейших задач развития ипотеки является максимальная цифровизация всех процессов. Еще во время пандемии мы первыми вывели на рынок онлайн-кредиты на покупку квартир в новостройках, а сейчас предлагаем оформить цифровую ипотеку при сделках на вторичном рынке или рефинансировании. Благодаря новым сервисам и переводу услуг в электронный формат покупка недвижимости сегодня стала максимально быстрой и комфортной. При современном темпе жизни заемщикам важно мгновенно узнавать о решении банка и оперативно получать кредит, чтобы затем сосредоточиться на поиске объекта, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Как отметил эксперт, особенно важна скорость сделки при покупке объектов на вторичном рынке, так как в таких операциях участвуют сразу несколько сторон – продавцы, покупатели, риелторы, банки.