Для воспитанников Ростовского центра помощи прошли занятия по финансовой грамотности

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

12 мая на базе Ростовского центра помощи № 7 состоялось занятие по финансовой грамотности «Банковские карты и меры безопасности». Мероприятие провели сотрудники банка «Центр-инвест».

В рамках занятия для воспитанников центров помощи детям были проведены образовательные игры, в ходе которых ребята познакомились с новыми финансовыми терминами, узнали больше о мобильном банкинге, а также получили информацию о мерах защиты от финансовых мошенников.

Повышение уровня финансовой грамотности населения — одно из ключевых направлений социальной ответственности банка. В 2014 году он первым в стране открыл Центр финансовой грамотности. На сегодняшний день такие Центры ведут постоянную работу в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске.

Во всех Центрах финансовой грамотности для школьников проводятся занятия по планированию бюджета, личной финансовой безопасности, а студенты проходят лекции по основным финансовым инструментам, правилам управления кредитной нагрузкой и кибербезопасности.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В апреле этого года Центр финансовой грамотности населения от банка «Центр-инвест» отметил девятый день рождения. За время работы центра более миллиона граждан смогли повысить свою финансовую грамотность. Специалистами и волонтерами было организовано большое количество бесплатных консультаций, лекций и семинаров для школьников, студентов, преподавателей, предпринимателей и пенсионеров.

В рамках этого социально-образовательного проекта банка каждый желающий может абсолютно бесплатно получить знания о современном финансовом мире, рисках и доходах, приобрести навыки принятия финансовых решений и понимания их последствий для себя и окружающих.

Кроме этого в Центре дополнительно реализуется приоритетная акселерационная программа банка, которая создана для успешного старта начинающих предпринимателей и поиска новых точек роста действующих бизнесов.

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