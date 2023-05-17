В Ростовской области предприятие по производству стабилизирующих гранул для дорожного покрытия получило финансовую поддержку. Фото: Галина Мухтарова

Предприятие ООО «Альфамеханика», один из лидеров по производству изделий из пластмасс, в мае получил льготное финансирование. ВТБ предоставил компании кредитную поддержку в размере 20 млн рублей сроком на три года. Средства выданы на льготных условиях по «Программе 1764» Министерства экономического развития РФ и направлены на расширение производства стабилизирующих полимерных гранул для создания дорожного покрытия.

Планируется, что асфальтное покрытие, произведенное с применением стабилизирующей добавки, выпускаемой предприятием, будет использовано для восстановления дорог трассы М4 «Дон»— важной транспортной артерии для развития туризма и экономики страны. В летний период по ней проходит очень плотный автомобильный поток — до 55 тысяч автомобилей в сутки.

- Сегодня предприятия малого и среднего бизнеса стремятся сохранить оборотные средства при реализации своих стратегических проектов, предпочитая привлекать льготное банковское финансирование. «Программа 1764» Министерства экономического развития РФ позволяет компаниям этого сегмента из различных отраслей экономики получить кредитные средства по ставке не более 10,25%. Реализация данного проекта позволит предприятию на 50% нарастить поставки полимерного материала основным контрагентам компании, — отметил Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области

По словам директора ООО «Альфамеханика» Георгия Глотова, сотрудничество с банком позволит предприятию реализовать первую продукцию уже в 2023 году и нарастить производство стабилизирующих полимерных гранул до 100 тонн в месяц.