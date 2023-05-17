Жителя Ставрополья, убившего полуторагодовалого ребенка, отправили на лечение

Подъезд, где произошло убийство. Фото: следком по Ставропольскому краю.

В Ставропольском крае 55-летнего инвалида, обвиняемого в убийстве полуторагодовалого мальчика, направили в лечебницу, сообщает «КП — Ставрополь» о ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Произошло это после того, как мужчина был задержан по подозрению в убийстве малыша. Инцидент произошел 14 января 2022 года в Кисловодске, когда Анна (все имена изменены — пр.) попросила соседа найти ее сожителя Владимира, который пропал из дома. Владимир был найден пьяным и грязным. На вопросы, где он был, мужчина отвечал неохотно, а если и отвечал, то только руганью и кулаками. После этого Анна решила уйти к знакомой на ночь, забыв, что на следующий день ей привезут ребенка, так как она работала нянечкой для одной семьи.

Утром следующего дня родители привезли ребенка, и им открыл Владимир. По словам источника «КП — Ставрополь», ранее мужчина был добр к малышу, их даже видели вместе гуляющими по улице. Поэтому родители без опаски оставили сына и уехали. Однако позже тело ребенка было найдено в лестничной клетке соседями.

Эксперты обнаружили девять ножевых ранений, и следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Полиция задержала Владимира по горячим следам в квартире матери в другой части Кисловодска. При задержании он находился в неадекватном состоянии и говорил, что он «должен был это сделать». Соседи сообщили, что Владимир незадолго до преступления был в запое.

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